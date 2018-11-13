İyi Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde 4 milyon Suriyeli, burnumuzun dibinde de bir terör devletçiği var. İYİ Parti olarak, Fırat'ın doğusu-batısı demeden, sınırımızın hemen dibindeki bütün terör odaklarının yerle bir edilmesini savunuyor ve destekliyoruz." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'na ziyaretini eleştirdi. "Diyanet İşleri Başkanı, 10 Kasım günü milletimizle alay eder gibi fesliye yaptığı ziyareti duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanı tarihi, dizilerden ve o fesli nasipsizden öğreniyorsunuz. Bu bizi incitiyor." ifadesini kullanan Akşener, Ali Erbaş'ın görevden alınması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa'da gerçekleşen 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü kutlamalarına katıldığını anımsatan Akşener, Türk milleti için 1. Dünya Savaşı'nın 11 Kasım 1918'de değil, 9 Eylül 1922'de, İzmir'de bittiğini söyledi. Akşener, "1. Dünya Savaşı'nın sonucunu kabul etmeyen ve İstiklal Harbi'ni başlatan Türk milletinin temsilcisi olarak ne arıyorsunuz orda?" diye sordu.

-"Hangi refahtan bahsediyorsun?"

Ekonomik gelişmelere değinen Akşener, şunları söyledi:

"Herkes eline kalemi kağıdı almış, 'nereden neyi kısabilirim' diye hesap yapıyor. Her 3 gençten birinin işsiz olduğu ülkede, hangi refahtan bahsediyorsun? 20 milyona yakın vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olduğu Türkiye'de, hangi refahtan bahsediyorsun? Ey iktidar, bu tabloya siz 'refah' diyorsunuz ama biz millet olarak bildiğin 'kriz' diyoruz. İktidar kendisini yıllardır iktidarda tutan vatandaşları unuttu. Esnafa 'fırsatçı' diyor, emeklilikte yaşa takılanlara da 'yük olur' diyor. Sayın Erdoğan, eski günlerini anlatıp duruyorsun ama rakamlar karın doyurmuyor. Dünkü güneşle, bugünkü çamaşır kurumuyor."

Akşener, enflasyonun yüzde 26, işsizliğin yüzde 11, faizlerin ise yüzde 30'u geçtiğini, çözüm önerilerinin kulak ardı edildiğini, memleketin göz göre göre uçuruma sürüklendiğini öne sürdü.

-"Terör odaklarının yerle bir edilmesini savunuyor ve destekliyoruz"

Akşener, konuşmasında terörle mücadeleye de değindi. Meral Akşener, "Bütün bu gelgitlerin sonunda ülkemizde 4 milyon Suriyeli, burnumuzun dibinde de bir terör devletçiği var. İYİ Parti olarak, Fırat'ın doğusu-batısı demeden, sınırımızın hemen dibindeki bütün terör odaklarının yerle bir edilmesini savunuyor ve destekliyoruz. Amerika'nın tehditlerine asla boyun eğmeden, ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Gerekirse bir kara harekatıyla bölge temizlenmelidir. ABD yaptığı hamle ile 3-5 teröristin başına ödül koydu. Bu ödül işi PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG'yi meşrulaştırma çabasıdır. İşi sulandırmayı bıraksınlar, paketleyip versinler." diye konuştu.

"Ergenekon Destanı'nı da mı duymadınız?"

Milli Eğitim Bakanlığının, Danıştayın "Öğrenci Andı" kararı ile ilgili itirazını da eleştiren Akşener, bu durumun yapay bir tartışma zemini oluşturmaya dönük çaba olduğunu söyledi.

Akşener, şöyle devam etti:

"Bakanlığın itiraz dilekçesini yazan aklıevveller, 'Türk ulusal kimliği tarih sahnesine çok geç çıkmıştır. Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre, ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur.' ifadelerini kullanıyorlar. Ben bu ucube sözlerin neresini düzelteyim? Koskoca Bakanlık bir de Fransız İhtilali'ne atıf yapmış: 'Ulus bilinci, Fransız İhtilali ile ortaya çıktı' demeye getiriyor. Be cahiller, Ergenekon Destanı'nı da mı duymadınız? Orhun Abideleri'nden de mi bi habersiniz? Ortada Fransız İhtilali falan yokken, daha bin yıl önce ne diyor Göktürk Kitabelerinde: 'Türk milletinin, adı ve ünü yok olmasın diye, Babam Kağan'ı, Annem Hatun'u, yükselterek tahta çıkaran, Tanrı.' Fransız İhtilali'nden bin yıl önce Türk milleti diyen tarihi gerçek orta yerde duruyor.

Hadi hiçbir şey bulamadınız, sarayda merdivene dizilen temsili askerleri de mi görmediniz? Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki yıldızların manasını da mı bilmiyorsunuz? O yıldızlar 16 Türk devletini temsil eder. Devletlerin isimleri farklı olsa da o yıldızlara hep birlikte 'Türk milleti' denir. Bu millet mi millet olma bilincine en geç ulaşan topluluk?"