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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nın seçime giderken bir yol haritasının olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığından sonra iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci başlayacak.

İYİ Parti Tbmm Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nın seçime giderken bir yol haritasının olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığından sonra iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci başlayacak. Milletvekili sayımız yeterse parlamentoda, yetmezse referandumla milletin takdirine bırakacağız." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesinin mezuniyet töreninde dönem birincisi olarak konuşan Hüseyin Umutcan Ay'ı tebrik eden Tatlıoğlu, "Biz de onun söylemleri gerçeği yakalasın diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, eylül itibarıyla tam bir hasat sezonu sonunda olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, "Bu dönem itibarıyla TMO, diğer kuruluşlar ve özel sektörümüz, hasat sonu ürünlerle ilgili fiyatlar açıklamakta ve alımlar yapılmaktadır. Beklenti; hem çiftçiyi mağdur etmeyecek, onların kazanmasını sağlayacak hem Türkiye'de tarımın gelişimini sağlayacak hem de tarımın Türk ekonomisindeki potansiyelini yükseltecek bir fotoğraf görmekti. Bu arzumuz geriye doğru baktığımızda çok gerçekleşmiş görünmüyor." diye konuştu.

Vatandaşların güvenli ve sürdürülebilir gıda erişiminin, devletin en az milli güvenlik kadar görevi ve üzerinde titizlikle durması gereken bir çizgi olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, ancak tablonun bundan uzak kaldığını savundu.

Tarımsal hasıla, çiftçi borçları ve tarımsal işletmelere ilişkin verileri paylaşan Tatlıoğlu, tarımsal işletmeler kadar tarım alanlarının da azaldığına işaret etti.

Tatlıoğlu, "Ekonomide rakamları telaffuz ederken Sayın Erdoğan ve ekibinin, en azından dün söyledikleriyle yüzleşmeleri ve dünkü resmi rakamlarla yüzleşmeleri ve onlara bakarak bunları ifade etmeleri çok yerinde olur. Siyaseti ve kamuyu, hele devleti yönetenleri en azından makyajladıkları resmi rakamlar üzerinden konuşmaya davet ediyoruz. Çünkü siyaset ve devlet doğru ifadelerle güçlenir. Türkiye'nin doğru ifadelere ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, seçim bölgesi Bursa'da yaşanan sorunları da anlattı.

-"Henüz bizim masamıza düşen bir konu yok"

Bir gazetecinin, "Selahattin Demirtaş'ın, Millet İttifakı'na yönelik bazı açıklamaları oldu. Bu açıklamalara ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? HDP'den CHP ve partinize yönelik bir diyalog çağrısı var. Bu çağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Tatlıoğlu, "Biz, partimize yönelik bir diyalog çağrısını bilmiyoruz, onu siz nasıl okuyorsunuz bilmiyorum ama biz, CHP ile beraber bir Millet İttifakı'nı teşekkül ettiriyoruz. Siyasilerin açıklamalarından bizim masamıza düşeni biz cevaplarız. Henüz bizim masamıza düşen bir konu yok." yanıtını verdi.

Tatlıoğlu, bir basın mensubunun, "Meral Akşener, bir gazetedeki demecinde, 'Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız' ifadesini kullanıyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

"Çok doğru. Millet İttifakı'nın 3 yıllık ciddi bir deneyimi var Türk siyasetinde. Bugün İYİ Parti'nin siyaset sahnesine girmesiyle beraber siyasetteki şartlar ve duruşlar çok değişmiştir. Yerel seçimlerdeki ittifakta Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in mimarisi üzerinde çok büyük emeği olmuştur. Türk siyasi tarihinde gerçekten öğretici bir süreçtir. Burada Millet İttifakı'nın bu şekilde politikası, Türkiye'nin metropollerinden mevcut siyasi yapıyı, bu partili cumhurbaşkanlığının yerele düşecek gölgesini engellemiş ve buralardan tasfiye etmiştir. Şimdi sıra bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin, Türkiye'yi fakirleştiren, yoksullaştıran, adaletten ve liyakatten mahrum bırakan, Türkiye'nin dış dünyayla arasını açan, dış dünyaya karşı itibarını sarsan bu sistemi ortaya koyan siyasal iklimi değiştirmektir. Sayın Genel Başkanın dediği gibi bu süreç bunu değiştirecektir."

Bir soru üzerine Tatlıoğlu, "Millet İttifakı'nın seçime giderken bir yol haritası var: Cumhurbaşkanlığından sonra iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci başlayacak. Milletvekili sayımız yeterse parlamentoda, yetmezse referandumla milletin takdirine bırakacağız ve milletimizin de bunu arzu ettiğini düşünüyoruz. Çünkü son üç yıllık bu başkanlık sisteminin, tek kişilik hükümet sisteminin Türkiye'yi nasıl savurduğunu görüyoruz." dedi.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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