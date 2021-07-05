İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Savaş içinde olan Suriye'de bile enflasyon 13,1'dir. Dünyada bize benzetilen ekonomilerin yıllık enflasyon ortalaması 5.2'dir, Türkiye'de bunun 3,5 katıdır.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Savaş içinde olan Suriye'de bile enflasyon 13,1'dir. Dünyada bize benzetilen ekonomilerin yıllık enflasyon ortalaması 5.2'dir, Türkiye'de bunun 3,5 katıdır. Bu, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir sonucudur." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye'de hayat pahalılığının ne kadar ezici ve öldürücü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Dünya ortalamasının beş katı civarında olan enflasyon rakamlarına, elektrik ve doğal gaz zamlarının da dahil olmadığını belirten Tatlıoğlu, "Bu rakamlar, gelişmiş ülkelerin yaklaşık 7 katı, gelişmekte olan ülkelerin 4 katıdır. OECD'de ortalama yıllık enflasyon yüzde 3'tür, Türkiye'de 17,53'tür. Türkiye, enflasyonda dünya rekoruna sahip bir ülkedir." dedi.

"AK Parti'nin ortalama enflasyonunun 9,20; partili cumhurbaşkanlığında enflasyonun 16,10 olduğunu" dile getiren Tatlıoğlu, "Savaş içinde olan Suriye'de bile enflasyon 13,1'dir. Dünyada bize benzetilen ekonomilerin yıllık ortalaması 5.2'dir, Türkiye'de bunun 3,5 katıdır. Bu, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir sonucudur." görüşünü ifade etti.

Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığının "enflasyonu kontrol altına alamadığını ama TÜİK'i kontrol altına alarak enflasyon rakamlarını düzenleme peşinde" olduğunu öne sürdü.

Emeklilerin de zor durumda olduğunu savunan Tatlıoğlu, içeride ve dışarıda hiç kimsenin Türkiye'yi yatırım yapılabilir bir ülke olarak görmediğini, yatırım yapma iklimini düzenlemek için seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

Ordu'da bir vatandaşın "ters kelepçe" yapılarak gözaltına alınmasını da eleştiren Tatlıoğlu, "Bir insanlık suçudur. Nazi Almanyası muamelesidir bu. Bu muameleye rağmen İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ordu Valisi, Ordu Emniyet Müdürü koltuğundadır. Böyle devlet edilmez. İnşallah milletimiz ilk seçimden sonra nasıl devlet edildiğini görecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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