İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle krizdeki Türkiye'nin tekrar savrulmaya sürüklendiğini gördük." dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle krizdeki Türkiye'nin tekrar savrulmaya sürüklendiğini gördük." dedi.

Tatlıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'la Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını anımsatan Tatlıoğlu, Türkiye'nin istikrar ve güvene ihtiyacı olduğu bir dönemde devletin kurumsal yapısının tahrip edildiğini iddia etti. Son günlerde alınan kararlarla Türkiye'nin savrulduğunu ileri süren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Milletlerarası bir sözleşmeden çıkıldığını ve yasama hiyerarşisinin nasıl tahrip edildiğini gördük. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle krizdeki Türkiye'nin tekrar savrulmaya sürüklendiğini gördük. Merkez Bankasındaki 128 milyar dolarlık rezervin nasıl kaybolduğunu beklerken Merkez Bankası üzerinden Türk ekonomisine adeta bir itibar suikastı yapıldığını gördük."

Tatlıoğlu, devletin kurumsal yapısının yeniden inşa edilmesi gerektiğini, ülkelerin ancak bu şekilde başarılı olabileceğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı'nın atanmasıyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini belirten Tatloğlu, bu konuda AK Parti'den de destek beklediklerini dile getirdi.

"Merkez Bankası Başkanı beş yıl süreyle atansın"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise "Acaba 128 milyar doları harcayanlar bunun araştırılacağı korkusuyla konunun üzerini kapatmak için Merkez Bankası yönetimine el mi koydu?" sorusunu yöneltti.

Bu parada tüyü bitmemiş yetimin, işsiz gencin, esnafın, borçları nedeniyle traktörüne, arazisine el konulan çiftçinin ve çöpten yiyecek toplayanların hakkı olduğunu ifade eden Usta, "Yerlerde sürünen itibar ve güveni biraz olsun toparlamak istiyorsanız, bu 128 milyar dolara ne olduğunu araştırın ve kamuoyuyla paylaşın." dedi.

Ülkenin şeffaf ve öngörülebilir politikalarla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Usta, gece yarısındaki Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra Türkiye'nin hızla kapalı devre bir ekonomiye giriyormuş gibi bir görüntü verdiğini ileri sürdü.

Erhan Usta, son 20 ayda dört defa Merkez Bankası Başkanı değişikliğine gidildiğine dikkati çekerek TBMM Başkanlığına verdikleri kanun teklifinde Merkez Bankası Başkanı'nın beş yıl süreyle atanmasını, kanunda belirtilen zaruri durumlar dışında görevden alınmamasını ve en fazla iki dönem görev yapmasını istediklerini kaydetti.

Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da Merkez Bankasının bağımsızlığının önemine işaret ederek bu kurumların şeffaf olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Merkez Bankası'nın yasal olarak yılda iki defa hükümete hesap verdiğini ancak bunun basına kapalı bir şekilde yapıldığını ve kapalı devrede Merkez Bankası Başkanının sorgulandığını savundu.

Merkez Bankası Başkanı değişiminden önce 450 milyon dolar satış yapıldığı iddiaları hatırlatılan Yılmaz, şunları söyledi:

"Böyle bir iddianın ortaya atılması faciadır. Bunun bedelini yükselen kredi riski primi, yüksek faiz olarak ödüyoruz. Eğer şeffaf ve hesap verebilir değilseniz bu tür iddialar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada bir ayıp veya kabahat varsa bu ayıp ve kabahat bu iddiayı söyleyeneler değil buna sebep olanlaradır. Yapmaları gereken şey şeffaf olmak, bu tür iddialara yer vermemektir. Eğer bir alan varsa mutlaka bir satan da vardır. Burada birileri kamunun dövizini özel birisine satıyor. Kamunun dövizi nereden geliyor ve hangi mekanizmayla satılıyor? Bu mekanizmaların nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama vatandaşın aklında ve zihninde bu var. Kim, kimin dövizini nasıl sattı? Bunun açıklanması lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta