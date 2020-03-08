İYİ Parti Suluova İlçe Kongresi yapıldı Amasya'nın Suluova ilçesinde İYİ Parti 2. ilçe kongresi yapıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde İYİ Parti 2. ilçe kongresi yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parti binasında yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Konuşmalardan sonra tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut İlçe Başkanı Salim Taşova ve listesi tekrar seçildi.

Kongreye İYİ Parti Amasya İl Başkanı Avni Verdi, Merkez İlçe Başkanı Coşkun Cırıkcı ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA