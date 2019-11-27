İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı
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İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da İYİ Parti'nin üye standına saldırarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:59
İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı

'da İYİ Parti'nin üye standına saldırarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Nurettin Soykan Meydanı'nda kurulan üye kayıt standına gece yarısı yapılan saldırıda içerideki malzemelere zarar verildi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, standa zarar verdiği iddiası ile G.K. isimli şahsı gözaltına aldı.


Parti yönetimi, yapılan saldırının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini ve olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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