İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Ysk'ya Verdiği ve Daha Önce...
IHAAW202101-SIY/21-04-2018 - İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti’yi de eklemiştir" dedi.
IHAAW202101-SIY/21-04-2018
- İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti'yi de eklemiştir" dedi. 21.04.2018 20: 21: 01 TSI
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