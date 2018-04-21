IHAAW202101-SIY/21-04-2018

- İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti'yi de eklemiştir" dedi. 21.04.2018 20: 21: 01 TSI

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