İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Ysk'ya Verdiği ve Daha Önce...

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Ysk'ya Verdiği ve Daha Önce...

IHAAW202101-SIY/21-04-2018 - İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti’yi de eklemiştir" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray,

IHAAW202101-SIY/21-04-2018

- İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti'yi de eklemiştir" dedi. 21.04.2018 20: 21: 01 TSI
NNNN - ANKARA

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