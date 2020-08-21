İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan "Karadeniz'de bulunan doğal gaz" değerlendirmesi
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İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan "Karadeniz'de bulunan doğal gaz" değerlendirmesi

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz.

21.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:14

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Açıklanan rezervin tahminlerin altında olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Şunu baştan peşinen söyleyelim, bir metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş emek edilmiş, ter dökülmüş her şey kıymetlidir." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin önemine değinerek, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, üretimimizde rekabet imkanlarımızı kuvvetlendirecek, cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak bu teşebbüs içinde emek edilmiş her şeye teşekkür etmek bizim milletimiz, partimiz, devletimiz adına da borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmede emeği geçen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarına ve teknik ekibe teşekkürlerini ileten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Oluşturulan zenginliği tabii ki siyaset kendi başarısı, gayreti, alın teri olarak millete sunar, millet de buna teşekkür eder. Siyasetçilerin devlet idarecilerinin zenginlik oluşturmak görevleridir. Siyasetçilerin itibarı oluşturdukları bu zenginliği, kazandıkları bu zenginliği adil dağıtabilmeyi başarmalarında yatar. Bugün bu sevinçli haberin üzerinde gölge yapmak istemeyiz. Ama biz muhalefet partisiyiz. Bu mevzuda daha önce kulaklarımıza çalınmış nice müjdeli haberlerin arkasından hesapsızlığın hicranı düştü hissemize."

Bulunan rezervle ilgili kazançların adaletli dağıtılması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Bir devlet, bir devlet yönetimi toplarken, bulurken, gayret ederken zenginliği dağıtırken de muhafaza etmek zorundadır. Bu mevzuda değil bütün mevzularda devletin yönetim merkezinde liyakatin olması ile alakalıdır." diye konuştu.

Devlet yönetiminde ciddiyet, bulunan zenginliklerin paylaştırılmasında adalet, bütün bu süreçleri organize ederken de devlet terbiyesinin gerekli olduğunu dile getiren Ağıralioğlu şöyle devam etti:

"Enerji Bakanlığımız başta bu mevzuda üzerine düşen her şeyi layıkıyla yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz."

Süreçle ilgili teknik değerlendirmelerin ilerleyen günlerde yapılacağına dikkati çeken Ağıralioğlu, "Biz İYİ Parti olarak bu süreci hassasiyetle dikkatle takip edeceğiz. Bütün bu süreç içerisinde emeği geçenlere teşekkürleri arz ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'Karadeniz'de bulunan doğal gaz' değerlendirmesi

Kaynak: AA

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