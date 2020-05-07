İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi
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İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi
07.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:55

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Ağıralioğlu, Kovid-19'la ilgili endişelerinin büyüklüğüne rağmen Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin kendilerini "Allah'a hamdolsun" diyebilecekleri bir noktaya getirdiğini belirtti.

İkinci bir dalgaya sebep olabilecek gevşemelerin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, Bilim Kurulu'nu önceleyerek, bilenleri öne alarak, bilenlerin daha fazla dinlenebileceği bir bilgilendirme sürecini yöneterek bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Futbol Federasyonuyla ilgili açıklamasını ise eleştiren Ağıralioğlu, "Mesuliyeti Futbol Federasyonuna bırakarak böyle bir imkan tanımayı devlet ciddiyetiyle bağdaşır bulmuyoruz. Yani 'Sorumluluk kendilerine aittir. Bu kararın sorumluluğunu kendileri üstlenmek zorundadır' cümlesi kendi evlatlarını bize emanet edip vefat eden doktorlarımızın mücadelesine de hatıralarına da hürmetsizliktir." diye konuştu.

Maske satışlarını da değerlendiren Ağıralioğlu, standart maskelerin makul bir fiyattan satılması önerisini daha önce dile getirdiklerini ancak hükümetin bu teklife kulak kapattığını iddia etti. Ağıralioğlu, bugün gelinen noktayı makul bulduklarını ancak meselenin bu kadar geç çözülmesinin ise hazırlıksızlıklığı gösterdiğini savundu.

Ağıralioğlu, darbe tartışmalarıyla ilgili de "Darbe imalarına da müsaade etmeyiz ama darbe imalarını köpürtüp memleketin esas gündemini değiştirme heveslerine de razı olmayız." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değiştirilmesine değinen Ağıralioğlu, "Çocuklarımız, bizim, siyasetin deneme tahtası değildir. Çocuklarımız sizin siyaseten kendi pozisyonuzu kuvvetlendirme, 'Buradan az hasarla çıkalım' gibi endişelerinizin öznesi değildir." dedi.

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maruz kalmış oldukları '1 ay tehir ediyoruz', sonra 'Erkene alıyoruz' cümleleriyle ümitlerini, motivasyonlarını bozduğunuz bu kadro, yarın memleket, millet yükü çekecektir. Siyaset kurumuna ümidi kalmamış gençler, yarın memleket yönetimindeki maharetsizlikten ve istihdam problemlerinden dolayı yurdu terk etmek zorunda kalırlarsa bunun da altında siyaset kurumu kalır."

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi

Kaynak: AA

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