İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Arabuluculuk rolünden memnunuz"

15.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:12

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya konusundaki gelişmelere ilişkin, "Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Libya, Kanal İstanbul ve bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi konularını değerlendirdi.

Türkiye'nin Moskova'da yapılan görüşmeler kapsamında Libya'da arabuluculuk görevini üstlendiğini söyleyen Ağıralioğlu, bu adımın önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, partisinin Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresine ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz. Nihayetinde Rusların Amerikalılar ile anlaşma ihtimali bölgedeki bütün siyasal denklemi her şartta değiştiriyor. Kimin arkasında kimin olduğu belli olmaz. Bu süreçte hem devletimizin hakkını, hukukunu muhafaza etmek hem de bölgedeki haklarımızın, bölgedeki istikrarla Libya'nın da huzurunu sağlayacak şekilde bir inisiyatife dönüşmesini temin etmek zorundayız."

Bu süreci dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Ağıralioğlu, "Berlin Konferansı'ndan sonra da belki Ankara ve Moskova arasında daha sıklaşacak görüşmelerde diplomasinin daha etkin kullanılacak olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder"

Ağıralioğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tartışmaların sürdüğünü bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montrö tartışılıyordu, şimdi gündemden çıktı. Sayın Bakan 'Rant üretiyoruz' diye açıklama yaptı. Rant üretmek kötü bir şey değildir. Hükümetler rant da üretebilirler. Rantı üretmek hükümetleri kötü etmez, rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder. Biz hükümetin bu anlamda siyasi sicilinin bozuk olduğunu düşünüyoruz. Bizi endişeye sevk eden, oluşan rantın etrafta toparlanmış 3-5 yandaşa dağıtılmış olmasıdır."

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki açıklamalarını kıymetli bulduğunu ve hükümetin de bu sürece katılması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, partisinin geçen yıl Mecliste konuya ilişkin düşüncelerini belirttiğini anımsatarak, "AK Parti dahil bu mevzunun bütün detayıyla ortaya çıkma iradesini gösterdikleri andan itibaren biz parti olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

"Belediyecilik sisteminin tartışılması gerekiyor"

Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesini de değerlendiren Ağıralioğlu, Türkiye'de belediyecilik sisteminin toptan tartışılması gerektiğini savundu.

Hükümet partisine ait belediyelerin maddi kaynaklara daha kolay ulaşabildiğini söyleyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet partisinden olmasa bile belediye başkanlarının seçildikten sonraki finansman ihtiyaçlarının görülmesi lazımdır. Bu olmayınca o maddi konforsuzluk ve finansman ihtiyaçları muhalafet partilerinin ayartılma sürecinin, muhalefet partilerinin belediyelerinin tuzaklanma sürecinin enstrümanı haline geliyor. Belediye başkanlığı geçişlerinden daha çok belediyelerin hizmetlerini yapabilmesi için bir finans modeli üzerine çalışması lazım."

Kaynak: AA