İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu Açıklaması

25.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:10

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, seçim istemediklerini ancak ekonomik durumun Hükümeti seçime zorlayacağına inandığını söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de demokrasinin kalitesinin düştüğünü, vatandaşların ekonomik sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gözden geçirilmesini istediklerini belirten Ağıralioğlu, milletin derdiyle dertlenmeyi bilecek, öngörülebilir bir Türkiye inşa edecek, devlet ciddiyeti olan bir kadroya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İktidara gelmeleri halinde ülkeyi el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını kaydeden Ağıralioğlu, "Bu ülkenin bu sistemden kurtulmasını sağlayacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz AK Parti'deki arkadaşlarımızın düşmanı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil AK Parti'de uzunca senelerdir memlekete, millete hizmet götürmek için çalışan arkadaşlarımızın hasmı değiliz. Biz onların rakipleriyiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Siyaset 'Ben daha iyisini yapacağım' diyenlerin er meydanıdır." diye konuştu.

Erken seçim tartışmaları

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Ağıralioğlu, Türkiye'de geçim derdi varken erken seçimi konuşmanın millete nezaketsizlik anlamına geleceğini ileri sürdü.

Ağıralioğlu, seçimin kamu bütçesinin bozulması anlamına geleceğini kaydederek, "Seçim, iktidara bütün imkanları hovardaca, kamu disiplinini bozacak şekilde harcama imkanı sağlar. Ekonomimiz bunca kırılganlık içerisindeyken yine seçim gibi yükü Türk ekonomisinin üstüne vurmak millete hakaret etmek demektir. Evlatlarıyla beraber intihar edenlerin hatırasını incitmek demektir." ifadelerini kullandı.

Memleketin ciddiyetle yönetilmesi gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Ekonomik zorluk, yönetim maharetsizliğiyle seçim mecburiyetini doğuracaktır. Öyle diyenler vardır. Yani yönetilemez bir ekonomi mecburen 'artık ben yönetemiyorum' gücü dayanılamaz şekilde seçime mecbur edebilecek gibi bir öngörü var. O öngörüyü böyle demek başka; 'Seçim istiyorum' demek başka bir şeydir. Memleketi yönetemezseniz bu yönetim maharetsizliği sizi seçime mecbur edebilir. Bu bir siyasi öngörüdür ama biz seçim istiyoruzdan daha başka bir şeydir. O yüzden biz seçim istemiyoruz ama memleketteki yönetim beceriksizliğinin, memleketin dayanılmaz bir yükü haline gelmiş ekonominin belli şartlarda Hükümeti zorlayacağına inanıyoruz."

"Bizim böyle bir gündemimiz yok"

Toplumun tüm kesimlerinin talepleri olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Bu ülkenin çok zor şartlarda yaşadığına alamettir. Dolayısıyla bu arada siyasetin seçim diye bir gündemi, memleketin yaşadığı zorluklara biraz nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Parti olarak 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' propagandasına maruz kalmamak için deriz ki, 'Biz bugün seçim olsa seçimlere hazır haldeyiz ve ayaktayız' ama ciddi olmak lazım." şeklinde konuştu.

"Siyasi bir beraberlik ve ittifak gündemimiz yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın AK Parti ile iş birliği konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine Ağıralioğlu, Türkkan'ın açıklamasında bazı kelimelerin alınarak yayınlandığını söyledi. Ağıralioğlu, "Siyasi bir beraberlik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar alternatifi olan bir siyasi partiyiz. Bu beraberlikler içerisinde kontrollü ve belli illerde müşterek adaylarımız oldu CHP ile. Bizim AK Parti'yle siyasi bir beraberlik gibi bir gündemimiz yoktur. Memleketi bugünkü halinden teslim almak için siyaset yapıyoruz. Dolaylı olarak ima yoluyla bile beraberlik hayali kuran birisi yoktur. Genel Başkandan en alt kademedeki çalışana kadar hiç kimsenin hususi ve mahrem bir gündemi yoktur." dedi.

Kaynak: AA