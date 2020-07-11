İYİ Parti Sorgun ilçe kongresi yapıldı
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İYİ Parti Sorgun ilçe kongresi yapıldı

Yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen İYİ Parti Sorgun İlçe Kongresi yapıldı.

İYİ Parti Sorgun ilçe kongresi yapıldı
11.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:47

Yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen İYİ Parti Sorgun İlçe Kongresi yapıldı.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan kongre divan kurulunun oluşturulması ile başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kutlama mesajının okunması, saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çalışma ve mali raporlar okundu.

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Mehmet Fatih Sungur, İYİ Parti'nin din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, hasetçi ve kasetçi bir parti olmadığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında siyasi konuşmaların gündemden çıkarıldığı kongrede tek aday olan Mehmet Fatih Sungur, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongre'ye İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derviş Vural ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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