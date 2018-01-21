İyi Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı Çalışmalara Başladı

KONYA (AA) – İYİ Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı, Yılmaz Dönderici Başkanlığı'nda kurularak, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Dönderici, AA muhabirine yaptığı açıklamada 27 kişilik İYİ Parti ilçe yönetiminde her kesimden insanın bir araya geldiğini söyledi.

Kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Dönderici, '"Biz yeni bir partiyiz ve ülkeyi yönetecek güçlü bir genel merkez yapılanmasına sahibiz. İlçemizde de bu doğrultuda güçlü bir ekip kurduk." dedi.

Dönderici, ilçede, şehirde ve tüm Türkiye'de başarılı olarak iktidara gelmek istediklerini belirtti