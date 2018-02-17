İyi Parti Seydişehir İlçe Kongresi

İYİ Parti Seydişehir 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşen kongrede, partinin kurucu ilçe başkanı olarak atanan Yılmaz Dönderici, tek listeyle gidilen seçimde 99 oyun tamamını alarak ilçe başkanı seçildi.

Dönderici, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Sizler beni buraya getirdiniz. Bana gösterdiğiniz yakınlığı tüm halkımıza göstermenizi istiyorum. Asıl çalışmamız bundan sonra başlıyor. Seydişehir'i almamız gerekiyor." dedi.

Daha sonra partiye yeni üye olanlara rozetleri takıldı.