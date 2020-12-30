İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığından küçük esnafa destek çağrısı
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İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığından küçük esnafa destek çağrısı

30.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:23
İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığından küçük esnafa destek çağrısı

İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı, küçük esnafa destek olmak için çalışma başlattı.

İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı, küçük esnafa destek olmak için çalışma başlattı.

İlçe Başkanı Yılmaz Dönderici, küçük esnafın zor durumda olduğunu belirterek, alışverişlerin mahalle esnaflarından yapılması için çağrıda bulundu.

Dönderici, "Esnafımıza destek olma zamanıdır. Market alışverişlerimizi zincir marketler yerine mahalle bakkalından yapsak, giysi ihtiyacımızı kendi esnafımızdan alsak ne güzel olur. Bir öğünümüzü imkanlarımız ölçüsünde lokantacıdan, çorbacıdan, dönerciden sipariş vererek yardımcı olursak içinde bulunduğumuz bu süreci birlikte atlatmış oluruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz Dönderici ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki esnafları ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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