İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığına yeniden Bodur seçildi İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığına tekrar Kadir Bodur getirildi.

İYİ Parti Serik İlçe Başkanlığına tekrar Kadir Bodur getirildi.

Parti binasında gerçekleştirilen olağan kongrede, 174 oy alan Bodur yeniden başkan seçildi.

Diğer aday Mahmut Cengiz Alkan, 155 oy aldı.

Başkan Bodur, yaptığı konuşmada, Serik'te partilerini birinci parti yapmak için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA