İyi Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

İYİ Parti, Balıkesir'de seçim sonuçlarına itiraz etti.

İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ve parti yöneticileriyle birlikte Balıkesir Adliyesine geldi.

Tuna, burada yaptığı açıklamada, teşkilatlarına iletilen ıslak imzalı seçim tutanaklarını incelediklerini söyledi.

Seçim tutanaklarında usulsüzlüklerin fazla olduğunu ileri süren Tuna, şöyle konuştu:

"Bunlarla ilgili teşkilatlarımız iki gündür gece gündüz çalışıyorlar. Bugün de bir oy hakkımıza dahi sahip çıkabilmek adına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Aşağı yukarı 2 bine yakın sandıkta yüzde 3'ten fazla geçersiz oy olduğu tespit edildi. 300'e yakın sandıkta da büyük partilerin yüzde 75'ten fazla oy aldığı tespitleri var. Bununla ilgili bugün itirazlarımızı Altıeylül ve Karesi ilçesi olarak yapıyoruz. Diğer 18 ilçemizde de saat 15.00'e kadar sonlandırılacak."

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok da seçimin üzerinden iki gün geçmesine rağmen Balıkesir'de milli iradenin tecelli etmediğini öne sürdü.

Milli iradenin tecelli etmesini istediklerini vurgulayan Ok, "Bizim için kimin çıktığı önemli değil. Balıkesir'de oy kullanan vatandaşlarımızın oylarının, sandık sonucunda hakkaniyetle sayılıp tespit edilip milli iradenin tecelli edilmesini istiyoruz. AK Parti'liler ve özellikle Yücel Yılmaz şaibeli bir şekilde bu 5 yılın geçmemesi istemiyorsa adaletin tecelli etmesi için bizden daha çok çalışmalı." dedi.

İYİ Partili heyet daha sonra kesin olmayan sonuçlara itirazda bulunmak için Merkez Altıeylül ve Karesi İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi. İYİ Parti Balıkesir'in 20 ilçesinde benzer itirazlarda bulundu.

Yalova

CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak, Çınarcık ilçesinde geçersiz oylar için ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını bildirdi.

Öte yandan AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer de ilçeye bağlı Kaytazdere beldesinde seçim sonuçlarına itiraz edildiğini belirtti.

Kaynak: AA