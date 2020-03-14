İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığına Serkan Serdar Adıgüzel seçildi
İYİ PARTİ Sarıgöl İlçe Başkanlığına Serkan Serdar Adıgüzel seçildi.
14.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:14
İYİ PARTİ Sarıgöl İlçe Başkanlığına Serkan Serdar Adıgüzel seçildi.
Parti lokalinde gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Ahmet Aktan'ın aday olmadığı seçime Adıgüzel'in tek listesi ile girildi.
İlçe başkanlığına seçilen Adıgüzel'in listesinde şu isimler yer aldı;
Hasan Kelleci, Ömer Gürlek, Ali Çakır, Ahmet Aktan, Olcay Topkaya, Ahmet Harun Şen, Emin Demiran, Mustafa Öztürk, Mustafa İncekara, Nihat Karsak, Merih Vural, Murat Karataş, Hasan Ali Zeybek, Muammer Hasoğul, Serdar Ünsal, Volkan Gemci, Mehmet Sarğın, Hacı Ahmet Uysal, Sevgi Yavuz, Hasan Ali Çelik, İbrahim Gündoğdu ve Muharrem Karakuş.
Kaynak: AA