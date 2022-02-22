İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 tutuklama - Haberler
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İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 tutuklama

AA, Muharrem Cin - Güncel
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İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 tutuklama

Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak yaralanan İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak yaralanan İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 53 yaşındaki Sönmez ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.C.K. (19), ilçenin 4 Eylül Mahallesi'nde bir parkta henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Sönmez'i bıçakla yaraladığı öne sürülen M.C.K, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı ile baba E.K ve annesi H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.C.K. ile baba E.K. tutuklandı, anne H.K. ise serbest bırakıldı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

İYİ Parti, Hisarcık, Şaphane, Simav, Güncel, Haberler

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