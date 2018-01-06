İyi Parti Samsun Teşkilatı Tanıtım Toplantısı

İYİ Parti Samsun il yönetimi ve ilçe başkanları, tanıtım toplantısında bir araya geldi.



Parti teşkilatı üyeleri, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Partililer, daha sonra kentteki bir otelde tanıtım toplantısına katıldı.



İYİ Parti İl Başkan Ömer Süslü, 25 Ekim 2017'de Türk siyasi hayatına katılan İYİ Parti'nin siyasete yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve yeni bir dil kazandıracağını söyledi.



İYİ Parti'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Başkan Süslü, "Partimiz gücünü sadece milletten almaktadır. Milletimizin üşüyen yüreğini ısıtmak için iyilik güneşini Türk milletinin üzerine doğurmaya azimli ve kararlıdır. Partimizin çağrısı, 21. yüzyılın gerçeklerini doğru okuyabilen, çağı yakalayan, bilgi ve teknoloji üreten, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye kurma çağrısıdır. Herkes için adaletin ve hukukun üstünlüğünün esas olduğu, partizanlığın son bulduğu, fırsat eşitliğinin gerçekleştiği, basının engellenmediği bir Türkiye kurma çağrısıdır." ifadelerini kullandı.



Toplantıda il yönetimi ve ilçe başkanları, basına tanıtıldı.