İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar: "TEİAŞ özelleştirilmemeli"
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İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar: "TEİAŞ özelleştirilmemeli"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar: 'TEİAŞ özelleştirilmemeli'
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ), özelleştirilmemesini istedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ), özelleştirilmemesini istedi.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, özelleştirme kapsamında kar eden kuruluşları satarak cezalandırmaya başladığını savundu.

TEİAŞ'ın, 2019'da 2,1 milyar lira kar ettiğini, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıl 14,9 milyar liralık cirosuyla 26'ncı sırada yer aldığını belirten Yaşar, bugüne kadar özelleştirme uygulamalarının dışında kalan TEİAŞ'ın, yayımlanan son kararnameyle özelleştirme kapsamına alındığını hatırlattı.

Yaşar, bu şirketin neden özelleştirilmek istendiğinin teknik ve ekonomik açıdan anlaşılamadığını ifade ederek, "TEİAŞ'ın özelleştirilmesi ve yabancılara satışı ulusal güvenliğimiz açısından da büyük bir tehdit oluşturacaktır. TEİAŞ özelleştirilmemeli, kamunun elinde kalmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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