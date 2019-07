İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar Açıklaması

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Hükümetin fındık taban fiyatlarını mutlaka temmuz sonu ya da ağustos başında bayram müjdesi olarak açıklamasını bekliyoruz. Üreticilerimizin talebi, fındık taban fiyatının bir an önce açıklanması yönündedir." dedi.

Yaşar, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve partisinin bazı milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticilerinin, hükümetin fındık taban fiyatlarına ilişkin açıklamasını beklediğini belirtti.

Hükümetin bu konudaki açıklamasında geç kalmasının üreticileri mağdur edeceğini savunan Yaşar, "Hükümetin fındık taban fiyatlarını mutlaka temmuz sonu ya da ağustos başında bayram müjdesi olarak açıklamasını bekliyoruz. Üreticilerimizin talebi, fındık taban fiyatının bir an önce açıklanması yönündedir." diye konuştu.

Türkiye'deki fındık taban fiyatının uzun süredir yabancı kuruluşlarca belirlendiğini ifade eden Yaşar, hükümetin bu konuda mutlaka çalışma yapmasını, üreticinin yabancı kuruluşların insafına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Fındık üretiminin çok zahmetli bir iş olduğuna işaret ederek girdi maliyetlerine ilişkin de bilgiler veren Yaşar, hükümet tarafından açıklanacak taban fiyatla üreticilerin emeklerinin ve alın terinin karşılığını almasını istediklerini anlattı.

İYİ Parti'li Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticinin girdi fiyatları kalem kalem belliyken hükümetimizin bir yıllık süre zarfında bu fiyatı tespit edip açıklamaması hangi akla hizmettir? Fındık taban fiyatı en az 20 lira olarak açıklanmalıdır. Girdi fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra 20 liranın altında açıklanacak her fiyat üreticiyi zora sokacak ve zarar ettirecektir."

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, fındığın tanıtımının artırılması yönünde çalışmalar yapılmasını, özellikle turizm alanında kullanılması gerektiğini söyledi.

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneğinin, Trabzon Ticaret Borsasının desteğiyle "Dünyanın Fındığı Burada" sloganlı bir farkındalık organizasyonu yaptığını aktaran Örs, "2-8 Ağustos tarihleri arasında herkesi, sosyal medya hesaplarından "#dünyanınfındığıburada" etiketiyle paylaşımlar yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA