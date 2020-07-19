İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına yeniden Selçuk Kılıçaslan seçildi
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İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına yeniden Selçuk Kılıçaslan seçildi

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına yeniden Selçuk Kılıçaslan seçildi.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına yeniden Selçuk Kılıçaslan seçildi
19.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:37

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına yeniden Selçuk Kılıçaslan seçildi.

Adapazarı Çakarlar Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve 492 delegenin oy kullandığı kongreye tek listeyle giren Kılıçaslan, oyların tamamını alarak ikinci kez il başkanı oldu.

Kılıçaslan, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Hedefimiz İYİ Partimizin bayrağını çok daha yükseklere çıkarmak. Tüm ilçe teşkilatlarımız ve parti üyelerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Divan Başkanlığını İYİ Parti TBMM Gurup Başkan Vekili Lütfü Türkan'ın yaptığı kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, siyasi partilerin il başkanları ve il delegeleri katıldı.

Kongrede, Türkan ve Dikbayır da partinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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