İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Görevden Alındı

İyi Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar parti genel merkezi tarafından görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre İyi Parti Genel Merkezi tarafından aynı zamanda disiplin kuruluna sevk edilen İP Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar 2018/2 sayılı genel merkez kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. İP tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrası "Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır" hükmünün yer aldığı kaydedildi. - OSMANİYE