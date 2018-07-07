İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Çapar'ın Attığı İnce Mesajı Yüzünden Görevden Alındığı İddia Edildi
İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar parti genel merkezi tarafından görevden alındı. Çapar'ın seçim öncesinde CHP adayı Muharrem İnce'ye oy atılmasına yönelik mesajlar atmıştı.
Genel başkanlık makamınca tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar, 2018/2 sayılı kararı ile görevden uzaklaştırıldı.
DERHAL UZAKLAŞTIRILDI
İYİ Parti tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrası "Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır" hükmünün yer aldığı kaydedildi.
O MESAJ MI SEBEP OLDU?
Bilindiği gibi İYİ Parti Osmaniye whatsapp grubunda konuşulduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medayada paylaşılmıştı.