İYİ Parti'nin yırtık ayakkabılı çiftçi paylaşımı tartışmaya yol açtı
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İYİ Parti'nin yırtık ayakkabılı çiftçi paylaşımı tartışmaya yol açtı

İYİ Parti'nin yırtık ayakkabılı çiftçi paylaşımı tartışmaya yol açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bir çiftçinin elinde delinmiş ayakkabı tuttuğu fotoğrafı paylaşması tartışmalara yol açtı.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bir çiftçinin elinde delinmiş ayakkabı tuttuğu fotoğrafı paylaşması tartışmalara yol açtı. Paylaşımın ardından çiftçinin bir serası, bir arabası, bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı paylaşımları arka arkaya geldi.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, Elmalı İlçesi Akçay Mahallesinde esnaf ile yapılan toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir çiftinin elinde delinmiş ayakkabı ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın altına "Tarlada üretim yapan çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor. Esnaflarımız perişan. Mutfakta tencere kaynamıyor" sözlerine yer verildi. Yapılan paylaşım kentte tartışmaya yol açtı.

Paylaşımın ardından elinde delinmiş ayakkabısı ile poz veren çiftçinin Elmalı ilçesinde bir serası, bir arabası, bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı paylaşımları yapıldı. Öte yandan çiftçinin sosyal medya hesaplarında araç kullanırken ve bir kafede nargile içerken fotoğrafları da sosyal medyada paylaşılmaya başlanıldı.

İYİ Parti Elmalı İlçe Başkanı Muhammet Demençe, "Biz o gün Akçay Mahallesine esnaf ziyareti yapmaya gittik. Vatandaşlarımız ile çay içerken o esnada çiftçi arkadaşımız geldi. Fotoğrafta gösterdiği ayakkabılar ayağındaydı. Kamuoyunda geçtiği gibi çiftçimizin serası var mı yok mu bilmiyorum" dedi. - ANTALYA

İYİ Parti'nin yırtık ayakkabılı çiftçi paylaşımı tartışmaya yol açtı
İYİ Parti'nin yırtık ayakkabılı çiftçi paylaşımı tartışmaya yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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