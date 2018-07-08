İyi Parti'nin TBMM Yönetimi Belli Oldu

İYİ Parti'nin TBMM yönetimi belli oldu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Meclis Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu. Meclis Başkan adayımız Hayrettin Nuhoğlu" dedi. Aydın şöyle konuştu:

"Meclis Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu. Meclis Başkan adayımız Hayrettin Nuhoğlu."

BAHÇELİ'YLE SOHBETİ

Bahçeli ile yakın temasa ilişkin soruya Aydın, "Nezaket çerçevesinde yapılmış işlemlerden. Bir siyasi sonuç yanlışlığına düşülmemesi lazım. İYİ Parti ayrı parti, MHP ayrı parti" ifadelerini kullandı. Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekillerini sert şekilde uyardığı iddialarına, "Genel konularla ilgili değerlendirme yaptık. Seçimden bugüne kadar geçen süreçle ilgili değerlendirme yaptık. Genel Bakanların uyarılarının sertliği olmaz" şeklinde konuştu.

(İHA)