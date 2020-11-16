İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

16.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:01
İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü.

İYİ Parti, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerinde 43 milletvekiliyle Meclise girmişti. İlk olarak İYİ Parti listesinden seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal istifa ederek ayrılmıştı.

Daha sonra İyi Parti'den İstanbul Milletvekilleri Hayati Arkaz ile Fatih Mehmet Şeker, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etti. Son olarak Adana Milletvekili Koncuk partiden istifa ederken, İstanbul Milletvekili Özdağ da ihraç edildi.

İstanbul Milletvekili Arkaz, MHP'ye Manisa Milletvekilİ Akkal ve Antalya Milletvekili Çokal ise AK Parti'ye geçmişlerdi. MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçmişti.

Bugün Özdağ'ın ihracı ve Koncuk'un istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 9'a yükselmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

İlgili Haberler

Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından Meclis'te AK Parti'nin sandalye sayısı düştü
Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından Meclis'te AK Parti'nin sandalye sayısı düştü
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen İrem Derici Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 18:02:41. #1.14#
title