İyi Parti'nin Mardin Mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, takipteki kredi kartı borçlu sayısının 4,5 milyon olduğunu belirterek, "Kimler bunlar? Bunların bir kısmı çiftçi, öğrenci, işsizler ve emekliler, şehit ve gazi aileleri. Biz bunların kredi kartı borçlarını affedeceğiz." dedi.

Akşener, partisince Mardin'deki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değinerek, cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine ve partisinin milletvekili adaylarına oy istedi.

Kredi kartları borçlarının Türkiye'de önemli bir sorun olduğunu belirten Akşener, bunu çözmek için parti olarak çok iyi bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.

"Durmuş Yılmaz'ın başında olduğu bir ekiple Türkiye Dayanışma Fonunu kuracağız." diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kredi kartı borçlularının takipteki sayısı 4,5 milyon insan. Bunlar çocuğunun gıdasını alabilmek için, kirasını ödeyebilmek için, işsiz kaldığı için hayatını idame ettirebilmek üzere kredi kartı borcu olan insanlar. Kimler bunlar? Bunların bir kısmı çiftçi, öğrenci, işsizler ve emekliler, şehit ve gazi aileleri. Biz bunların kredi kartı borçlarını affedeceğiz. 'Nispeten geliri olup da ödeyebilir gibi olanların da yüzde 80'ini sileceğiz, yüzde 20'sini yapılandıracağız.' dedik."

"4 milyon kardeşimizi ülkelerine geri göndereceğiz"

Akşener, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli'nin Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Herkesin vatanında özgür ve mutlu olduğunu belirten Akşener, cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk işinin Suriye meselesini çözmek olduğunu ifade ederek, "Ondan sonra da bu 4 milyon kardeşimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ülkelerine geri göndereceğiz." dedi.

Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Akşener, devletin gencine iş vermek zorunda olduğunu kaydetti.

Akşener, "Ben, 'Bu gençlere iş verinceye kadar 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağım' dedim. Bana 'Kaynak nerede?' diye soruyorlar. Bir başkası bizim projelerimizi söyleyince, adamlara kaynak nerede denmiyor. Allah'a şükür bana soruyorlar çünkü bu ülkeyi yönetebileceğimize inanıyorlar." ifadelerini kullandı.