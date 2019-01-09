İYİ Parti'nin Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı Mustafa Güvenç Kimdir?

İYİ Parti'nin Kastamonu Tosya Belediye Başkan adayı Mustafa Güvenç oldu. Peki, İYİ Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kastamonu Tosya Belediye Başkan adayı olan Mustafa Güvenç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MUSTAFA GÜVENÇ KİMDİR?

Mustafa Güvenç, 1974 yılında Kastamonu ili Tosya ilçesi'nde doğdu. İlkokulu Tosya Fatih İlköğretim Okulu'nda, liseyi Tosya Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde bitirdi. İkinci üniversite olarak Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı'nı da dereceyle bitirdi.

2003 YILINDA ANKARA TASARIM AKADEMİYİ KURDU

2003 yılında kurduğu MEB Özel Ankara Tasarım Akademi'de eğitim ve projelendirme konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Güvenç, çeşitli mesleki kurs programlarının ilk defa müfredatını yazarak Talim ve Terbiye Kurulundan geçirilmesini sağlamış ve bunların ülke genelinde eğitimlerinin verilmesine önderlik etmiş ve kendi kurumunda da bu eğitimleri vermeye devam etmektedir. Ostim'deki çeşitli firmalarda imalat ve tasarım sorumlusu olarak görev yaparak bu alanda da başarılara imza atmıştır. Çeşitli firmalara tasarım danışmanlığı yapmaya da devam etmektedir. Ayrıca Bozok Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak eğitimler vermiştir. Kurmuş olduğu "Tasarı Stand" firması ile savunma sanayi firmalarına Uluslararası fuarlarında tasarım, imalat konusunda hizmetler vermektedir. Hacettepe Üniversitesi TARGEM ( Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi) tarafından prototipi yapılan elektrikli aracın dış tasarımlarını yaparak, Türkiye'de ilk defa parametrik olarak araç tasarımı yapılmıştır.

"KANAL İSTANBUL" PROJESİNDE GÖREV ALDI

"KANAL İSTANBUL" projesinin modellemelerini ve animasyonunu yapmıştır. Mimarlık ekipleriyle girdiği yarışlarda çeşitli dereceler almış olup, Türkiye genelinde tanınmış şehir planlaması ve mimarlık hizmeti yapan bürolara ve firmalara görselleştirme ve tasarım hizmetleri vermektedir.Makine Mühendisleri ve Mimarlar Derneği'nin (MAKMİMDER) 6 yıl başkanlığını yapmıştır. 2005'de kurulan Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (TOSYA-DER) kurucu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Özel Kurslar Birliği Derneği'nin (ÖZKURDER) yönetim üyeliğine devam etmektedir. Ekonomi Kulübü Derneği'nde eğitim komisyonu üyesidir. Şu an Ankara Tasarım Akademi'de kurucu müdürlük ve aynı zamanda firmalara tasarım danışmanlığı yapmakta olan Mustafa Güvenç, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Mustafa Güvenç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı oldu.