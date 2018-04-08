İyi Parti'nin İttifak Yapacağı İki Parti Belli Oldu! Anlaşma Tamam Gibi

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, İyi Parti- Demokrat Parti ittifakının yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini söyledi. Çolak, " Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" dedi.

İYİ PARTİ'YE YAKIN GAZETECİ CANLI YAYINDA İTTİFAK SIRRINI AÇIKLADI

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. İyi Parti'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracağını iddia eden Çolak, aldığı kulis bilgisini canlı yayında aktardı.

"İYİ PARTİ-SAADET PARTİSİ-DP İTTİFAKI KURULUYOR"

Çolak, "Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım. Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İyi Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İyi Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti İyi Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.