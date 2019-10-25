İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

25.10.2019 22:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanının da iyiliği için Türkiye'nin iyiliği için denediğimiz ve maalesef olmayan bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye'nin nefes almasını sağlayın." dedi.

İYİ Parti'nin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Akşener, resepsiyonda yaptığı konuşmada hem iktidarın hem ana muhalefetin hem de diğer siyasi partilerin temsilcilerinin resepsiyonda olduğunu belirterek, bunun önemli bir resim olduğunu söyledi.

Bu resmin, Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim olduğunu vurgulayan Akşener, "Bu resim milli bu fotoğraf. Milli meselelerde bir araya gelinebileceğini, iş milli meselelere geldiğinde, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, birlikte hareket etmek zarureti doğduğunda işte bu beyaz örtülü masanın etrafında bir araya gelindiği gibi Meclis'te de milli meselelerde bir araya gelinir. Bu milletimizin bize verdiği bir emirdir. Bu milletimizin ferasetinin, irfanının, hikmetinin bize yüklediği bir görevdir." diye konuştu.

Bugün Meclis'te, İYİ Parti'nin teklifiyle siyasi partilerin bir araya gelerek, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aldığı kararı kınadıklarını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Ben Amerikan Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanına yazdığı mektubu kınadım ve beyefendiye 'peluş kafalı' dedim. Belki bizi yönetenler söyleyemeyebilir ama bizim söylememiz gereken bir konuydu. Türkiye Cumhurbaşkanının boynuna bir kement takıldığı zaman o boyun sadece Sayın Erdoğan'ın boynu değildir. Türk milletinin temsilcisi olduğu, Türk devletinin temsilcisi olduğu için Türk milletinin boynuna atılmış bir kementtir. O kementi söküp atmak da her birimizin görevidir."

Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesi dileğiyle, "Bir yıldır evet biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimiz uygun gördü deniyoruz ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanının da iyiliği için Türkiye'nin iyiliği için denediğimiz ve maalesef olmayan bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye'nin nefes almasını sağlayın." dedi.

Resepsiyonda daha sonra İYİ Parti'nin kuruluşuna ilişkin sinevizyon gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA