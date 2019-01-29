İyi Parti'nin Dışında Hiçbir Partiyle Gizli ya da Açık İttifakımız Yoktur"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti'nin dışında hiçbir siyasi partiyle gizli ya da açık ittifak yapmadıklarını belirtti.

Özkoç, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Eğer ABD yarın Türkiye'de de 'Ben sizi tanımıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız?" sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özkoç, "Bunu, ABD Başkanı Trump ne diyorsa onu yapan, 'Papazı gönder' dediği zaman gönderen, bir emrini iki etmeyen kişiyle ilgili söylemesi gerekiyor. Yanında duran kişinin ne olduğunu ve ne yaptığını, dün söylediklerini inkar eden, görmezden gelen Devlet Bahçeli'nin, bugün böyle bir yakıştırmada bulunması hiç doğru değildir, şık değildir. Sayın Devlet Bahçeli'nin durduğu yere, bugüne kadar üstlendiği misyona da yakışan bir davranış biçimi değildir." diye konuştu.

Bahçeli'nin, durduğu yeri değerlendirmesi gerektiğini savunan Özkoç, "Bu, yalnızca kendisi açısından söz konusu değildir, Türkiye'nin itibarı açısından da söz konusudur. O yüzden bulunduğu yer yalnızca bir siyasi partinin genel başkanlığı değil, Türkiye'de milliyetçiliği temsil eden, egemen güçlere karşı dik duran temsili bir yeri vardır. Buna layık konuşma biçimi geliştirmelidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in adaylığını ne ülkücülerin ne de devrimcilerin kabul edebileceğine ilişkin değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Özkoç, Soyer'in siyaset anlayışının, CHP açısından takdirle karşılandığını söyledi.

Soyer'in, bulunduğu belediyede ve İzmir halkının gönlünde yer ettiğini dile getiren Özkoç, şöyle konuştu:

"Kendisi eğer bu konuda gerçekten rahatsız oluyorsa hem diktatörlükten yana olan hem de Amerikan emperyalizminin yandaşlığını yapan ve onun arkasında duran kişinin arkasında durmaktan vazgeçmelidir. Milletinin ve ülkenin arkasında durmalıdır. Bu şahsiyet artık öyle bir noktaya gelmiştir ki Türkiye'de milli savunmaya ait, savunma sanayimizin temel taşları olan fabrikaları satma noktasına gelmiştir. Savunma sanayisini dahi bir başka ordunun emrine vermeye sesini çıkarmayan Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkında da biraz oturup düşünmesi gerekir."

HDP'nin 7 ilde aday göstermemesinin CHP'ye destek olarak yorumlandığına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özkoç, "Başka bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bugün ittifak yaptığımız siyasi parti İYİ Parti'dir. Onun dışında başka hiçbir siyasi partiyle gizli ya da açık ittifakımız yoktur. Yaptığımız her şeyi şeffaf, milletimizin gözü önünde yapıyoruz. Başka bir siyasi partinin aldığı kararın döndürülüp de CHP için bu şekilde yorumlar yapılmasının kastı aşan yorumlar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

CHP'den yeni istifaların geleceği yorumlarının hatırlatılması üzerine Özkoç, şunları kaydetti:

"Biz aday adayı sürecinde elimizden geldiği kadar hem anketler hem sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerinin görüşleri hem de parti meclisimizin ve MYK'mızın değerlendirmeleri doğrultusunda karar alıyoruz. Her kararın yüzde yüz herkesin içine siniyor olması mümkün değildir. İçine sinmeyen arkadaşlarımız elbette olacaktır. Kişisel kararlar almışlardır, eminim oturup düşündüklerinde onlar da bizlere hak verecekler ve CHP'nin ilkeleri doğrultusunda yürümeye devam edeceklerdir."

Kaynak: AA