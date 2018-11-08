İyi Parti'nin Belediye Başkan Adaylarının Belirlendiği İddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin büyükşehir belediye başkan adaylarının isimlerinin belirlendiği iddiasına ilişkin, "Bu haberin kaynağı nedir bilmiyorum. Bizden olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Akşener, partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, her il, ilçe ve beldede aday çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları olarak anılan isimlerle ilgili, "İsmi söylenen her arkadaşımızın her görevi en üstün niteliklerle yerine getireceğini sizinle paylaşmam lazım. Çok kıymetli arkadaşlarımız ama bu haberin kaynağı nedir bilmiyorum. Bizden olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkçe ezan konusundaki tartışmalara değinen Akşener, ezanın camilerin minarelerinden sedasını ilelebet duyuracağını, tartışmalara rağmen bu konuda herhangi bir değişikliğin olmayacağını bildirdi.

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican'ın görevinden istifa ettiği ve partiden ayrılacağı iddialarına ilişkin de Andican'ın, İstanbul'un önemli aktörlerinden biri olduğunu, sahadaki çalışmalarda daha aktif yer almayı tercih ettiğini ve parti bünyesinde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.