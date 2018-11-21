İYİ Parti'nin 'Asgari Ücretliden Vergi Alınmasın' Araştırma Önergesi Reddedildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Meclis'e sunulan araştırma önergesi Ak Parti'nin red, MHP'nin çekimser oyu ile reddedildi.

'GELİR SEVİYELERİ İYİLEŞTİRİLSİN VE VERGİDEN MUAF TUTULSUN'

Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, "İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla; Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz" ifadeleri yer almıştı.

AK PARTİ VE MHP'LİLERİN OYLARI İLE REDDEDİLDİ

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi ve asgari ücretten vergi alınmaması için gereken tedbirlerin alınması" ile ilgili araştırma önergesi AK Parti'nin ret, MHP'nin çekimser oyu ile reddedildi.