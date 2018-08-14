İyi Parti Niksar İlçe Başkanı Murat Basut İstifa Etti

İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı Afşin Ünverdi ve İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar'ın istifalarının ardından Niksar İlçe Başkanı Murat Basut'ta görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Niksar İlçe Başkanı Basut açıklamasında, "Gurur duyarak ve severek bugüne kadar yürütmüş olduğum İyi Parti Niksar İlçe Başkanlığı görevimden İstifa ediyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar dilerken ölene kadar İYİ Parti'nin başarısı için bir neferi olarak çalışacağımın sözünü veriyorum. Bu ana kadar benimle birlikte çalışan hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma ve İYİ Partili tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT