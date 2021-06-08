İYİ Parti Nazilli teşkilatında 13 yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa etti
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İYİ Parti Nazilli teşkilatında 13 yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Nazilli teşkilatında 13 yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Politika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İYİ Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 13 kişi, görevlerinden istifa etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İYİ Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 13 kişi, görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, yazılı açıklamasında, yönetim kurulundan istifa edenler olduğunu belirtti.

İlçe teşkilatının 32 asil, 33 yedek olmak üzere 65 kişiden oluştuğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 4 asil 9 yedek olmak üzere 13 yönetim kurulu üyemiz görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Yönetimsel görüş ayrılıklarını saygıyla karşılıyoruz. Arkadaşlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum."

İstifa eden 13 kişinin yaptığı ortak açıklamada ise partilerinin ülke genelinde yükseliş ivmesi gösterdiği, ilçede ise beklenen yükselişin görülemediği belirtildi.

Açıklamada, "Maalesef bugün gelinen noktada elimizde kalanın sadece hüsran ve umutsuzluk olduğunu, günden güne azalışımızı ve neredeyse yok olma raddesine gelmiş olduğumuzu gördük. İlçe Başkanımız Cihat Öztürk'ün ayrıştırıcı, uzaklaştırıcı, ötekileştiren davranışlarına şahit olduk." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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