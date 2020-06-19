İYİ Parti Muratpaşa'da 18 isim partideki görevlerinden istifa etti
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İYİ Parti Muratpaşa'da 18 isim partideki görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Muratpaşa'da 18 isim partideki görevlerinden istifa etti Sosyal mesafesiz seçimi kabul etmeyip görevlerini bıraktılar Antalya'da Delege Seçimlerinde sosyal mesafenin hiçe sayılacağını ifade eden İYİ Parti Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 18 isim partideki görevlerinden istifa etti.

19.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:30

İYİ Parti Muratpaşa'da 18 isim partideki görevlerinden istifa etti

Sosyal mesafesiz seçimi kabul etmeyip görevlerini bıraktılar

ANTALYA - Antalya'da Delege Seçimlerinde sosyal mesafenin hiçe sayılacağını ifade eden İYİ Parti Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 18 isim partideki görevlerinden istifa etti. Grup adına yapılan açıklamada, "Balık istifi gibi 2000'i aşkın üyenin katılacağı Delege Seçimin yapılmasını kabul etmek mümkün değil" dedi.

Antalya İYİ Parti Muratpaşa İlçe teşkilatında aralarında başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 18 partili, yaptıkları basın açıklamasıyla partideki görevlerinden istifa etti. Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Duygu Özalp Koca tarafından grup adına yapılan açıklamada, "Muratpaşa İlçe Teşkilatında bulunan kişisel menfaat peşinde olan bir grup tarafından akamete uğratılmaktadır. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı binasında 21 Haziran tarihinde yapılacak olan Delege Seçiminin sağlık tedbirlerine uyulması açısından kapalı alanda değil sosyal mesafe kuralına uyularak geniş ve açık alanda yapılması gerekmektedir. Seçimin yapılacağı alan, dar ve küçük olup oy kullanmaya gelecek üyeler için sosyal mesafe kuralına uymak adına geniş bir bekleme alanı da bulunmamaktadır." deneildi.

Delege Seçiminin yapılacağı yer konusunda, Muratpaşa Meclis Üyeleri Kamil Korkmaz ve Ufuk Çiftçi tarafından Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur'un uyarıldığı hatırlatılan açıklamada " Seçimin yapılacağı yer için sağlık tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulabileceği alternatif yer olarak Türkan Şoray Kültür Merkezinin önerilmesine ve yerin ayarlanabileceğinin söylenmesine karşın İlçe Başkanı tarafından kabul edilmemiştir. Sağlık tedbirlerine uyulmayarak insan sağlığını tehlikeye sokmak suretiyle 35 metrekare alanda balık istifi gibi 2000'i aşkın üyenin katılacağı Delege Seçimin yapılmasını tarafımızca kabul etmek mümkün değildir. Bu şartlar altında demokratik bir seçimin de yapılması söz konusu olmayacaktır. Gönül verdiğimiz Partimizin Kongre sürecinde yaşanan ve kabul edilmesi mümkün olmayan olaylar hakkında sorumluluğa ortak olmamak ve usulsüzlüğe karşı tepkimizi ortaya koymak amacıyla İYİ Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatındaki ve İl Yönetim Kurulundaki görevlerimizden istifa ediyoruz" denildi.

Görevlerinden istifa eden isimler şöyle: "Mine Perim Karaakın- Muratpaşa İlçe Sekreteri, Duygu Özalp Koca- Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı,Ramazan Yılmaz - Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı, Selim Yörüten- Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Semra Çürek- Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Burhan Arıcı- Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Fuat Gülden - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi,Mürsel Özcan - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Gülnihal Temur - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Adnan Ayan - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Cemil Duran - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Münir Sapmaz - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Aytekin Yılmaz - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Acar - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Ramazan İspir - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşim Yayla - Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Funda Aras - İl Yönetim Kurulu Üyesi, Hamide Sevgi Akçay - İl Yönetim Kurulu Üyesi"

İYİ Parti Muratpaşa'da 18 isim partideki görevlerinden istifa etti

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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