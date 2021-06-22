İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİTLİS'TE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİTLİS'TE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'e gelen İYİ Parti milletvekillerinden oluşan heyet, esnafla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

BİTLİS'e gelen İYİ Parti milletvekillerinden oluşan heyet, esnafla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta, Amacımız Bitlisli esnafın yanında olmak dedi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun milletvekili Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Ankara milletvekili Halil İbrahim Oral, Erzurum milletvekili Naci Cinisli, Adana milletvekili Metanet Çulhaoğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru, 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bitlis'e geldi. Heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret ederek, proje hakkındaki son gelişmeleri dinledi. Çarşı merkezinde esnafla bir araya gelen heyet, daha sonra Ulu Cami önünde toplanan kalabalığa seslendi.

İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta, Bitlisli esnafın yanında olmak istediklerini belirterek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) rakamlarına göre Bitlis'in Türkiye'nin en fakir 3'üncü şehri olduğunu iddia etti. Bitlis'in 20 yıldır AK Partiye oy verdiğini belirten Usta, Ben bu şehre gelince şaşırdım. Şehirde hiçbir şey yok. Maalesef il diyebileceğimiz bir durumda değil ve şimdide, olan bir kısım yerlerde yıkılmaya çalışılıyor. Bunu son derece yanlış buluyoruz. Bitlis Türkiye'nin en fazla göç veren kentidir. Hiçbirimiz burada yapılacak bir yatırıma karşı gelemeyiz. Biz de burada refah ve zenginlik istiyoruz. Yatırım yapmak istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Dere ıslah edilmek isteniyorsa 20 yıldır yapmadılar gelsinler yapsınlar. Ancak dere ıslahı bahanesi altında burada 700 tane dükkanı yıkacaksanız, insanları işsiz güçsüz bırakacaksanız biz buna evet diyemeyiz. Biz esnafla konuştuk. Bir tane esnaf 'biz memnunuz' demedi. Herkes şikayet ediyor dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ise Bitlislilerin devletine bağlı olduğunu belirterek, Bitlisli hukuka bağlıdır, Bitlisli devletine sonuna kadar bağlıdır. Sosyal devlet, devletinin halkına sahip çıkan bir devlettir. Devleti yaşat ki insan yaşasın ama insanı yaşat ki devlette mutlu olsun. Yüzlerce, binlerce insanı yer bulmadan, yer temin etmeden nasıl çıkarıp gidersiniz bu esnafı bertaraf edersiniz. Bitlis Valimiz konunun takipçisi olacağını, bizd e konunun takipçisi olacağımızı, bütün esnafımızın gönlü ve fikri olacağımızı huzurunuzda söz vermek istiyoruz diye konuştu.

Heyet daha sonra Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek burada Başkan Davut Tezcan ve esnafla bir araya geldi. Tezcan, konunun milletvekilleri vasıtasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iletilmesini istedi. Heyet daha sonra Güroymak ilçesine giderek buradan Ankara'ya dönmek üzere Muş'a hareket etti.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİTLİS'TE
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİTLİS'TE
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİTLİS'TE
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİTLİS'TE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Muharrem İnce Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Sinan Çetin Acun Ilıcalı Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİTLİS'TE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:10:13. #1.16#

title