İyi Parti Merzifon İlçe Kongresi Yapıldı

İYİ Parti Merzifon ilçe teşkilatında Mustafa Kenan Kablan başkanlığa seçildi.

İYİ Parti Merzifon İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Belediye Kültür Sitesinde yapıldı.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede, kurucu başkan Kablan yeniden başkanlığa getirildi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Kablan, delegelerin güvenine layık olmaya çalışacağını belirterek, "Beni buraya getirdiniz. Bana gösterdiğiniz yakınlığı tüm halkımıza göstermenizi istiyorum. Asıl çalışmamız bundan sonra başlıyor." dedi.