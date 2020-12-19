İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı hayatını kaybetti
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İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı hayatını kaybetti

19.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:00
İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı hayatını kaybetti

İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ hayatını kaybetti.

İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ hayatını kaybetti.

İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya sitesinden yapılan paylaşımda; Kronik rahatsızlığa bağlı olarak kaldırıldığı hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Melikgazi İlçe Başkanımız Erdal Dağ, maalesef doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diler değerli eşi Güler Funda Dağ hanımefendi başta olmak üzere ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:02:43. #1.15#
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