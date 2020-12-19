İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Dağ, Kovid-19'a yenik düştü
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İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Dağ, Kovid-19'a yenik düştü

19.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:40
İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Dağ, Kovid-19'a yenik düştü

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun süredir hastanede tedavi gören Dağ'ın hakkın rahmetine kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Vatan, millet sevdası için mücadele veren çok kıymetli başkanımız Kovid-19 nedeniyle hakkın rahmetine kavuştu. Başkanımıza Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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