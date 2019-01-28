İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Partisinin 'Millet İttifakı'nda Yer Alması ve Yerel...

İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Partisinin 'Millet İttifakı'nda Yer Alması ve Yerel...

IHAAW161901-SIY/28-01-2019- İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Partisinin 'Millet İttifakı'nda Yer Alması ve Yerel...

IHAAW161901-SIY/28-01-2019

- İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 28.01.2019 16: 19: 01 TSI
NNNN - MANİSA

Kaynak: İHA
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