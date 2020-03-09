İYİ Parti Malazgirt İlçe Kongresi yapıldı
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Malazgirt, İYİ Parti, Muş, Güncel

İYİ Parti Malazgirt İlçe Kongresi yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde İYİ Parti İlçe Kongresi, yapıldı.

09.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:24
İYİ Parti Malazgirt İlçe Kongresi yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde İYİ Parti İlçe Kongresi, yapıldı.


İlçe parti başkanlığında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek aday olarak seçime giren Hikmet Taşdemirel, ilçe başkanlığına seçildi.


Kongreye, İyi Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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