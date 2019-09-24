İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı görevinden istifa etti

24.09.2019 13:58

İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin görevinden istifa etti.

Pişkin, yaptığı yazılı açıklamada, parti genel merkezi tarafından il başkanı olarak atanan Hilmi Hersek ile verimli çalışma yapamayacağını düşünerek görevinden istifa ettiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından geçen hafta Kırklareli İl Başkanlığı'na yeni görevlendirme yapıldığını anımsatan Pişkin, şunları kaydetti:

"Atanan yeni İl Başkanımız Hilmi Hersek ile birlikte verimli bir siyasi çalışma yapamayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle, 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevini devraldığım günden itibaren partimizin ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğimizin yaratılmasına, siyaseti değerler üzerinden yapmaya sevgi ve saygı dili içerisinde iyi insanların iyi bir Türkiye için bir araya getirilmesine ve her daim iyiliğini peşinden koşmaya gayret edilmiş, bu çalışmalarımız saygıdeğer Lüleburgaz halkı tarafından da takdirle karşılanmıştır.

İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nın bu çalışmalarında emeği geçen öncelikle yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, parti üyelerimize, bizlere destek olan ve yanımızda olduklarını hissettiren kurum, STK ve çok değerli vatandaşlarımıza saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA