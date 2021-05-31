İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik
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İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik

İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Haberler | Politika

İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı.

İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik

HATAY - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı.

Meral Akşener bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kanatlı Caddesindeki bir iş yerinde Akşener'i takip etmek isteyen A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur ile kameramanına izin verilmedi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, provokatörlükle suçladığı A Haber Muhabiri Varlı'yı "Çıkın gidin buradan" diye uzaklaştırmak istedi.

Diğer partililerin de kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Varlı, "Bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Ancak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırı oldu" dedi.

İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik
İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik
İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik
İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen

İYİ Partililer ile A Haber muhabiri arasında gerginlik çıktı
İYİ Partililer ile A Haber muhabiri arasında gerginlik çıktı

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İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik - Haberler
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