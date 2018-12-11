İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın Adaylığı ile İlgili İddialara Son Noktayı Koydu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Yavaş'ın İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini belirtti ve başarılar dilediğini söyledi.
"İYİ PARTİ ADAYLIĞINI TERCİH ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Akşener, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmayı reddetmesiyle ilgili olarak; "Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum-, İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim" dedi.
KILIÇDAROĞLU SORUSUNA "BAKACAĞIZ" DEDİ
Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tekrar ne zaman görüşecekleri sorularına ise 'bakacağız' yanıtını verdi.