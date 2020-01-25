İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor
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İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.

25.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:52
İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı , 'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın ve Elazığ'da olacağını duyurdu. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağım" dedi. 


Kaynak: DHA
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