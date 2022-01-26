İYİ Parti lideri Akşener Covid-19'a yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti lideri Akşener Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
İYİ Parti lideri Akşener Covid-19'a yakalandı

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Akşener paylaşımında, "Yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sosyal paylaşım sitesi, Meral Akşener, Koronavirüs, İYİ Parti, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title