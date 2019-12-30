İYİ Parti Libya'ya asker gönderilmesine karşı

30.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:00

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin, "Asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz'deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetinin bu işe yeteceğine inanıyoruz." dedi.



Ordu'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, Türkiye'nin otomobilinin çok gecikmiş bir hamle olduğunu belirterek, bu adımların daha evvelden atılması gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle